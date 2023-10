Schulen in Jüchen Grundschule in Otzenrath soll in zwei Etappen erweitert werden

Die Schülerzahlen im Raum Hochneukirch-Otzenrath steigen weiter. Die Stadt muss reagieren. In der Bauausschusssitzung am Montag, 6. November, wird sie den Ausbau des Schulstandorts in Otzenrath in zwei Bauabschnitten vorschlagen. Räume für einen dritten Zug und später eine Mensa sollen her. Zudem soll für eine mögliche nochmalige Erweiterung Planungsrecht geschaffen werden. Vor der Sitzung werden sich die Politiker vor Ort in der Schule ein Bild machen.