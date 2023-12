Grundschule In den Weiden in Jüchen Schule hilft Kindern in Afrika und Asien

Das Prinzip bei der Aktion: Für jeden bei „A Bleistift for everyone“ gekauften Bleistift erhält auch ein Kind in einem Entwicklungsland einen Bleistift. Und für jeden gekauften College-Block fließt ein Dollar als Spende in eines der Bildungsprojekte. Bei einem Projekttag wurde die Aktion allen Kindern vorgestellt, Eltern und Kinder konnten dann in einem festen Zeitraum Material bestellen, das dann in die Schule geliefert wurde. „Insgesamt kamen bei uns 13 Kartons an“, sagt Ridderbusch. Mit so vielen Bestellungen hatten sie und Konrektorin Janine Ollig nicht gerechnet. „Maren Reisner hat erklärt, dass noch keine Grundschule so viel bei ihrer ersten Teilnahme bestellt habe“, berichtet die Schulleiterin. In der von UNICEF zertifizierten Kinderrechte-Schule soll die Aktion wiederholt werden, auch mit Sponsorenläufen könnte die Initiative laut Ridderbusch unterstützt werden. Mit solchen Aktionen wird Engagement gefördert, werden Kinder ermutigt, sich für eine nachhaltige Verbesserung einzusetzen.