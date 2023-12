Ressourcenschutz-Siedlung Grünes Licht für Otzenrath-Süd

Kritik gab es auch am Rande der Sitzung. FWG-Fraktionschef Gerolf Hommel, der kein Ausschuss-mitglied ist, moniert, dass der ökologische Ausgleich für die mit 33.000 Ökopunkten bewertete Baufläche nur zu einem Drittel in Jüchen, in Hochneukirch, erfolgen soll. Der größere Teil soll in Dormagen-Zons für eine Extensivgrünland-Fläche ausgeglichen werden. „Wir kippen bei uns Beton in die grüne Landschaft und sorgen in Zons für Verbesserung“, so Hommel. „Das machen wir nicht mit.“ Der Ausgleich solle komplett in Jüchen erfolgen.