Politik in Jüchen Grüne fordern mehr Ratssitzungen

Die Grünen-Fraktion wirft einen Blick in die Zukunft – in den Sitzungskalender 2024 des Stadtrates und seiner Gremien. Und da ist Fraktionschef Thomas Dederichs auf lediglich vier Ratssitzungen im gesamten Jahr gestoßen. Zu wenig, befindet der Grünen-Politiker. Der Terminkalender solle auf sechs Ratssitzungen – eine alle zwei Monate – erweitert werden. Dies hat die Fraktion für den am 22. November tagenden Hauptausschuss beantragt.