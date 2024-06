Internetprobleme in Jüchen Großstörung der Deutschen Glasfaser betrifft auch Jüchen

Am Dienstagnachmittag ist es am Niederrhein zu einer Großstörung im Netz der Deutschen Glasfaser gekommen. Neben Willich und dem Stadtteil Liedberg-Steinhausen in Korschenbroich war auch Jüchen davon betroffen. „Wir haben eine Meldung über einen kaputten Kabelstrang in Düsseldorf unmittelbar am dortigen Verteiler. Das Kabel versorgt ein größeres Gebiet am Niederrhein. Über den Grund für den Defekt gibt es noch keine Erkenntnisse, unser Entstörungstrupp ist bereits mit vollem Einsatz bei der Arbeit“, sagte Unternehmenssprecher Dennis Slobodian am Nachmittag.