Schutz vor Überschwemmungen für Bedburdyck Großes Starkregen-Becken soll 2024 stehen

Doch vor Baubeginn wird derzeit umgeplant. Der Grund: Als das Büro Hydro Ingenieure 2021 ein Maßnahmenpaket vorgestellt hatte, gehörte dazu auch eine Regenwassermulde mit circa 375 Kubikmetern Volumen am Ortsrand südlich der Häuser an der Oststraße. Doch der dafür nötige Grund steht nicht zur Verfügung. „Nachdem feststand, dass wir die Flächen nicht erwerben können, haben wir dem Büro, das das Becken Am Broicher Weg plant, einen Zusatzauftrag erteilt“, sagt Duda. Geprüft werden soll, wie das von Süden strömende Regenwasser mit in das circa 100 Meter entfernte Rückhaltebecken abgeleitet werden kann. Zudem wird laut Duda ermittelt, ob dieses in seinem Volumen nun größer ausfallen muss und ob die Spundwand etwas länger oder „geringfügig höher“ gebaut werden muss.