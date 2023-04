Bio-Bauernhof in Jüchen Großes Interesse an der Selbst-Ernte in Neuenhoven

„Über die Jahre gab es in der Nachfrage ein Auf und Ab“, erzählt er, „insbesondere nach Lebensmittelskandalen waren die Anmeldezahlen immer hoch.“ Auch während der Pandemie sei die Teilnehmerzahl gestiegen, da die Menschen nicht in den Urlaub fahren konnten, so Sablonski. Man richte sich beim Anlegen der Parzellen nach der Anmeldezahl und habe in den vergangenen beiden Jahren je etwa 100 Parzellen verpachten können. „Nach einem Rückgang sieht es aktuell nicht aus“, sagt der Landwirt. Kurz nach Anmeldebeginn haben sich 70 Interessenten gemeldet..