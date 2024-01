Feuerwehr fordert Spezialkräfte an Großeinsatz wegen Verdacht auf Giftstoff in Hochneukirch

Circa 16 Spezialisten in sechs Fahrzeugen der angeforderten Analytischen Task Force rückten an der Peter-Busch-Straße an. Die ATF wird durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ausgestattet. In Deutschland sind an acht Orten ATF-Einheiten stationiert, unter anderem bei den Feuerwehren in Köln, Essen sowie Dortmund. Zu ihrem Equipment in Hochneukirch gehörte unter anderem ein Wechsellader, auf dem ein Abrollbehälter mit einem Labor aufgesattelt war. „Zwei Einsatzkräfte der ATF sind darauf in Schutzanzügen in die Wohnung gegangen und haben sie kontrolliert. Dabei haben sie zwei Tütchen mit dem Stoff in Gefäßen gesichert und nach draußen gebracht.“