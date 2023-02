Der größte der Welt 300-Meter-Mast in Jüchen geplant

Mit 238 Metern Höhe gehören die sechs Windräder, die im Windpark Jüchen wegen Schäden demontiert und neu errichtet werden, zu den größten ihrer Art auf dem Festland. Noch eine Dimension höher werden soll ein Mast, mit dem zwar kein Strom produziert wird, der aber Möglichkeiten für eine neue, noch größere Windrad-Generation ausloten soll. Die GICON-Großmann Ingenieur Consult GmbH mit Sitz in Dresden will östlich der Autobahn 44n den größten Höhenwindmessmast der Welt errichten – auf Zeit. Ein halbes Jahr soll der Riesenmast in Jüchen stehen bleiben. „Mit dem Windmessmast werden die Windangebote in einer Höhe von 300 Metern über Grund gemessen“, erklärt Jan Claus, Sprecher des Unternehmensverbundes von Ingenieurdienstleistern mit mehr als 500 Beschäftigten.