Zeichen für den Klimaschutz : Interkommunales Netzwerk soll Energieeffizienz steigern

Ein Mann befestigt eine Styroporplatte zur Wärmedämmung an einer Hausfassade. Foto: dpa/Armin Weigel

Jüchen/Grevenbroich/Rommerskirchen Die drei Kommunen wollen die Gründung eines entsprechenden Netzwerks für Gewerbetreibenden anstoßen. Die Initiative geht vom Jüchener Klimaschutzmanager aus. Eine Informationsveranstaltung findet am 23. Juni statt.

Jüchen, Grevenbroich und Rommerskirchen wollen ein gemeinsames Energieeffizienz-Netzwerk gründen. Das teilte die Stadt Jüchen mit. Weitere Informationen soll es in einer Konferenz am Dienstag, 23. Juni, von 13 bis 14.30 Uhr geben, an der alle Gewerbetreibenden digital teilnehmen können.