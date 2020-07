Graureiher, Katze und Rabe : Die Feuerwehr Jüchen rettet etliche Tiere

„Molly“ steckte zwischen Hauswand und Garage fest. Mit viel Technik wurde die Katze befreit. Foto: D. Staniek

Jüchen Bei der Freiwilligen Feuerwehr Jüchen geht es oft „tierisch“ zu. „In diesem Jahr wurden wir bei mehr als zehn Prozent aller Einsätze wegen eines Tieres alarmiert“, erklärt Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels.

Von Carsten Sommerfeld

Abels betont: „Es ist ureigenste Aufgabe der Feuerwehr, auch Tieren in Not zu helfen.“ Zu rund 30 Tiereinsätzen sind die Einsatzkräfte bereits 2020 ausgerückt – bei insgesamt 270 Alarmen.

Alle in den vergangenen Jahren eingefangenen und geretteten Säugetiere, Vögel, Reptilien und Co. würden zusammen einen kleinen Zoo ergeben. Vor wenigen Tagen fuhren die Feuerwehrleute sogar von einem Einsatz zum anderen. „Passanten hatten uns gerufen, weil in der Kleingartenanlage an der Wilhelmstraße ein verletzter Graureiher saß. Als wir uns näherten, sahen wir, dass ein Flügel verdreht und gebrochen war. Der Vogel ließ sich bereitwillig einfangen“, schildert Abels.

Von dort ging es direkt weiter zum Jüchener Markt, wo ein „völlig entkräfteter“ Rabe eingefangen wurde. Die Vögel wurden in die Tierauffangstation in Mönchengladbach gebracht. Andere Patienten kommen in eine Tierklinik.

Der verletzte Graureiher wurde eingefangen und in eine Tierauffangstation gebracht. Foto: Feuerwehr Jüchen

Je nach Tiereinsatz rücken das Kleineinsatzfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug oder die Drehleiter aus. Tier-Transportboxen unterschiedlicher Größe stehen im Baubetriebshof bereit, Kescher, Netze und anderes Equipment hat die Feuerwehr. „Der Klassiker ist natürlich die Katze auf dem Baum“, sagt Abels, doch nicht immer ist es mit bloßem Einfangen getan.

Etwa im Jahr 2017, als Katze „Molly“ im Jüchener Auenfeld mehrere Stunden in einem Spalt zwischen Hauswand und Garage feststeckte. „Die Katze war mit ihrem Körper zwischen der Haus- und Garagenwand eingeklemmt – und mit ihren Hinterbeinen unter der Bodenplatte der Garage“, schildert Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels. Die Einsatzkräfte sägten behutsam eine Öffnung in die Garagenwand und hoben mit Hebekissen die Bodenplatte ein Stück an. Schließlich konnte die Besitzerin die befreite „Molly“ wieder in ihre Arme schließen.