Polizei ermittelt : Grauer BMW in Holz gestohlen

Die Polizei bittet nach dem Auto-Diebstahl nun um Zeugen-Hinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Holz Am Lindenweg in Jüchen-Holz wurde am Donnerstag, 17. November, in den frühen Morgenstunden ein grauer BMW 320d entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Besitzerin hatte das Fahrzeug am Vorabend unter einem Carport abgestellt und bemerkte am Donnerstagmorgen, dass der Pkw mit den Kennzeichen NE-RC2806 weg war. Das Kriminalkommissariat 14 hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)