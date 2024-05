Förderung der klassischen Gitarrenmusik in Jüchen Junge Gitarristen präsentieren in der Hofkirche ihr Können

Wer sich an unverfälschten akustischen Gitarrenklängen nicht satthören kann, darf am 26. Mai nicht in der evangelischen Hofkirche in Jüchen fehlen. Dort spielen um 17 Uhr Benedikt Fuhrmann und Xhoni Xhavari. Die beiden sind Absolventen der Gitarrenklasse von Daniel März, begabter Gitarrist und Leiter der Konzertreihe „Jüchener Gitarrenkonzerte“ des Vereins zur Förderung der klassischen Gitarrenmusik.