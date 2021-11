Preisträger wurden geehrt : Gitarrenfestival in Jüchen endet mit Wettbewerb

Jüchen Junge Musiker gaben in Jüchener Gesamtschule ihr Bestes - und das buchstäblich. Die Beiträge beim Wettbewerb waren so professionell, dass der erste Platz gleich zwei Mal vergeben werden konnte.

Das Internationale Gitarrenfestival in Jüchen wird auch von einem Wettbewerb begleitet, in dem junge Gitarristen sich einer hochkarätig besetzten Jury vorstellen dürfen. In diesem Jahr hatte den Juryvorsitz der Kölner Gitarrenprofessor Hubert Käppel. 16 Teilnehmer aus elf Ländern hatten sich für die erste Runde gemeldet, 14 kamen in das zweite Wettbewerbsspiel. Beim Preisträgerkonzert zum Finale des Festivals in der Gesamtschule durften weitere fünf Gitarristen jeweils für 30 Minuten ihre Kunst zeigen. Danach entschied die Jury.