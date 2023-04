Neue Aktion in Jüchen geplant Gierather und Gubberather planen großen Garagentrödel

Das generelle Ziel: Nicht mehr benötigte Dinge loszuwerden, ohne Müll zu produzieren. Second Hand sei praktisch und wichtig, denn „die Menschen schmeißen viel zu viel weg“, sagt Schlüter. Steffi Greuel denkt ähnlich. Sie engagiert sich beim Rhine Clean Up Day und will im Alltag Müll vermeiden. Um die Garagentrödel-Aktion zu bewerben, hat die Gruppe einen Plan erstellt. Im ersten Schritt sollen Mitstreiter in Gierath und Gubberath gefunden werden. In einem zweiten ist Werbung in umliegenden Orten geplant. Dafür entwirft Steffi Greuel Plakate.