Kirche in Jüchen : Gierather Jugendliche öffnen digitalen Adventskalender

Kirche in Jüchen

Jüchen. Messdiener von St. Martinus Gierath und der Kinderliturgiekreis haben sich für die Adventszeit, in der vieles wegen der Pandemie nicht möglich ist, drei Aktionen einfallen lassen. Unter anderem drehen sie einen Krippenspielfilm.

Viele haben mitgebastelt und gestaltet. Jetzt sind die Pfarrhausfenster festlich geschmückt und ab Einbruch der Dunkelheit illuminiert. „Ein abendlicher Advents-Spaziergang am Pfarrhaus, Neuenhovener Straße 10, vorbei lohnt sich auf jeden Fall“, sagt Wild

Das 24. Türchen des digitalen Adventskalenders führt zur dritten Aktion – dem „digitalen Krippenspiel“. Sarah Hammelstein-Eßer vom Team erläutert die Idee: Wegen Coona wird „es in diesem Jahr in der Kirche keine Krippenfeier geben können. Deshalb möchten wir einen Krippenspielfilm produzieren. Dazu haben viele Teilnehmer Szenen und Texte geschickt bekommen, die nun gerade in kleinen Sequenzen selbst gefilmt werden. Das Krippenspiel könne man sich „ab Heiligabend über einen Link online anschauen“.