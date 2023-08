Vier Tage Schützenfest in Gierath-Gubberath König Heinz Dolfen „rettete“ die Festtage

Das Schützenfest ist das erste unter der Regie von Präsident Markus Schmitz (46). Sein Vorgänger Ralf Kriesemer hatte aus beruflichen Gründen nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung gestanden. „Nichts ist jetzt anders als sonst“, erklärte der neue Präsident, und so wie es lief, scheinen gravierende Änderungen auch nicht erforderlich. „Auf der Mitgliederversammlung im November wird es darum gehen, ob wir nicht künftig statt von Samstag bis Dienstag von Freitag bis Montag Schützenfest feiern“, erklärte der Präsident gegenüber unserer Zeitung. Es gehe dabei vor allem darum, auch künftig genügend Straßenmusik verpflichten zu können. In seiner kurzen Ansprache vor dem Kriegerdenkmal appellierte Markus Schmitz an die Schützen, in schlimmen Zeiten wie diesen auch an andere Menschen zu denken, nicht nur an sich selbst. Das Schützenfest ist für ihn eine Gelegenheit, Sorgen und Nöte für ein paar Tage zu vergessen. Es gibt aber auch Positives: In diesem Jahr marschieren neben den rund 380 Schützen auch 56 Edelknaben mit. Jeder weiß, dass diese Jungs die Zukunft sind. Der Edelknabenbetreuer Jürgen Liedmann leistet eine wichtige Arbeit.