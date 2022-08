Feuerwehr-Einsatz in Jüchen-Gierath : Durchlauferhitzer in Bad fängt Feuer

Durchlauferhitzer in Bad fängt Feuer

Feuerwehr-Einsatz in Jüchen-Gierath

Gierath Am Freitagnachmittag ist es im Jüchener Ortsteil Gierath zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Einsatzort war das Badezimmer eines Einfamilienhauses.

Ein in Flammen stehender Durchlauferhitzer im Badezimmer eines Einfamilienhauses an der Schulstraße hat am Freitagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Durch das beherzte Eingreifen der Bewohner konnte Schlimmeres verhindert werden, zumal im selben Haus eine bettlägerige Dame betreut werden soll.