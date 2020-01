Bürgerstiftung Jüchen : Gewinner der Stadtwette stehen fest

Jüchen Die Bürgerstiftung Jüchen verloste in der Sparkasse öffentlich die Preise. Die Glücklichen werden im Laufe der Woche benachrichtigt.

Es wurde ernst für alle Beteiligten an der Stadtwette in Jüchen. Wer in den vergangenen Monaten mindestens 10 Euro an die Bürgerstiftung Jüchen gespendet und Namen und Anschrift im Verwendungszweck vermerkt hatte, konnte gewinnen. Am Montag fand die öffentliche Ziehung im Forum der Sparkasse Neuss statt.