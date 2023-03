Was die Polizei zur Statistik sagt Gewaltkriminalität in Jüchen ist 2022 um rund 60 Prozent gestiegen

Der Anstieg ist gewaltig: Um 61,9 Prozent ist die Gewaltkriminalität in Jüchen im Jahr 2022 nach oben geschnellt, sie liegt auch höher als in den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019. So ist es im aktuellen Kriminalitätsbericht der Kreispolizeibehörde zu lesen. Kreisweit legte die Gewaltkriminalität bei den Fallzahlen lediglich um 6,8 Prozent zu. Das wirft Fragen auf. Ist die Stadt Jüchen plötzlich zum Hort von Gewaltverbrechern geworden?