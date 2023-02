Windkraftanlagen in Jüchen Ein Getriebe-Tausch in 128 Metern Höhe

Im Windpark an der A 44n werden die sechs 238-Meter-Anlagen wegen Schäden am Betonturm Schritt für Schritt demontiert und gesprengt – und dann durch neu errichtete Anlagen ersetzt. Doch auch an einer Windkraftanlage an anderer Stelle wird zurzeit gearbeitet: An einem der vier Windräder im vor elf Jahren errichteten Windpark Jüchen an der A 540 (heute B 59) ragte jetzt ein gewaltiger Kran mit einem 143 Meter langen Ausleger über die Radnabe hinaus. Der gelbe Kran war beispielsweise von der Kölner Straße aus im Stadtteil Jüchen gut zu sehen. Doch dort steht keineswegs die Demontage des 180 Meter hohen Windrades an, sondern eine Reparatur. „Die Windkraftanlage hat einen Getriebeschaden. Das Getriebe dort wird ausgetauscht“, erklärt Guido Beckers, Geschäftsführer der BMR-Gruppe in Geilenkirchen. Die hatte 2012 zwei der vier weithin sichtbaren Anlagen an der Autobahn errichtet.