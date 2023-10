Nach dem Einbruch in der Lindenschule in Stessen Gestohlene Schul-Tablets werden für Diebe unbrauchbar gemacht

Sie demolierten mehrere Türen und ließen etliches an iPads und anderem Material mitgehen. Vor einer Woche, zwischen Freitag, 20. Oktober, 21 Uhr, und Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr, waren Einbrecher zu einem Beutezug in die Lindenschule in Stessen eingedrungen. Erst als nach dem Einbruch das Aufräumen anstand, wurde deutlich, was alles fehlte: 16 iPads, zwei weitere Tablets, 25 iPad-Stifte, etliche Ladekabel, fünf Lautsprecherboxen und einiges mehr wurden gestohlen. Doch an den von der Stadt beschafften Tablets dürften die Diebe wenig Freude haben. Die Stadt hat die Technik sperren lassen, damit die iPads nicht mehr genutzt werden können.