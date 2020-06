Schulen in Jüchen : Schulabschlüsse unter Corona-Auflagen

Schulen in Jüchen

Ein Blick von oben auf die Abschlussfeier der Gesamtschule Jüchen in der Corona-Krise. Foto: Gesamtschule

Jüchen Die Gesamtschule und das Gymnasium ziehen Bilanz ihrer absoluten Ausnahmesituation. Das in der Corona-Pandemie praktizierte digitale Lernen wollen die beiden Schulen auf künftig teilweise beibehalten.

Unter bisher ungekannten Erschwernissen haben die Schüler und Lehrer der Jüchener Gesamtschule und des Gymnasiums jetzt die Lern- und Prüfungszeit unter Corona-Bedingungen hinter sich gebracht. 120 Gesamtschüler haben einen qualifizierten Abschluss geschafft. Stellvertretender Gesamtschulleiter Elmar Welter sagt: „Von 120 Schülern haben sogar 58 mit der Berechtigung abgeschlossen, in die gymnasiale Oberstufe zu wechseln, was umso schöner ist, weil ursprünglich nur elf von ihnen die Übergangsempfehlung ‚uneingeschränkt gymnasial’ aus der Grundschule erhalten hatten.“ Und alle Abgänger des Jahrgangs 10 der Gesamtschule Jüchen haben einen Abschluss erhalten und eine weitere Ausbildungszusage oder schulischen Anschluss für August/September.

Wie viele Abiturienten es geschafft haben, konnte das Gymnasium auf Redaktionsnachfrage am Mittwoch noch nicht melden. Während die Gesamtschule ihren Abschluss bereits mit einem Autokino gefeiert hat, werden die Abiturienten am Freitag auf dem Schulhof unter Corona-Auflagen verabschiedet. Doch es wird auch etwas bleiben aus der neuen, digitalen Lernmethode. So wird Jeanette Lischka aus dem Gymnasium beispielsweise ihre Erklär- und Aufgabenvideos beibehalten, die sie zur Vorbereitung auf die Klausuren entwickelt hatte. Die Gesamtschule konnte schon vor der Corona-Krise auf ein prämiertes Konzept als „digitale Schule NRW“.