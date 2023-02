Kripo ermittelt zur Brandursache Geparktes Auto in Jüchen ausgebrannt

Ein geparktes Fahrzeug in Jüchen wurde durch ein Feuer komplett zerstört. Am Donnerstagabend, 9. Februar, geriet das Auto gegen 21.15 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr Jüchen konnte das Feuer löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang aber unklar, teilte die Polizei am Montag, 13. Februar, mit.