Die Pro Musica-Schule bekommt eine neue Leitung Geigenvirtuosin Zsuzsa Debre wird Pro-Musica-Leiterin

Voller Energie und neuer Pläne startet die gebürtige Ungarin Zsuzsa Debre jetzt in ihre neue Aufgabe als Leiterin der Pro-Musica-Schule in Jüchen. Die Geigenvirtuosin, die bereits seit 2021 in Jüchen unterrichtet, löst Jörg Seyffarth ab. Der Schlagzeuger hatte im Februar 2022 die Musikschulleitung übernommen, hat jetzt aber eine zusätzliche Stelle an der städtischen Musikschule in Wesel übernommen: „Ich kann meinen eigenen Anforderungen als Leiter von Pro Musica wegen der zusätzlichen Stelle in Wesel nicht mehr gerecht werden“, gibt Seyffarth zu. Er habe deshalb Zsuzsa Debre angesprochen, die nach nur kurzem Überlegen als Nachfolgerin zugesagt habe: „Zsuzsa Debre beginnt am 1. Dezember als Leiterin, ich werde sie aber den ersten Monat noch einarbeiten“, sichert Seyffarth zu und betont: „Meine Schüler in Jüchen werde ich auch behalten.“