Auf dem Friedhof in Jüchen : Gedenkstein für jüdische Opfer des Ersten Weltkriegs

Auf dem Friedhof in Jüchen

Harald Zillikens und Jürgen Kiltz am Gedenkstein für z wei jüdische Soldaten Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Sie starben vor mehr als 100 Jahren, nun erhielten zwei Jüchener einen Gedenkstein. Bürgermeister Harald Zillikens und Dr. Jürgen Kiltz trafen sich auf dem städtischen Friedhof in Jüchen, vor dem neu gesetzten Stein für die jüdischen Soldaten Walter Lazarus und Jacob Levy auf dem Gräberfeld der Kriegstoten. Lazarus starb 1914, Levy erlag seinen Kriegsverletzungen 1919, nach Kriegsende.

Jürgen Kiltz hatte sich mit der Bitte zur Errichtung des Gedenksteins an den Jüchener Bürgermeister gewandt. Ziel seines Anliegens war, mit einem Gedenkstein darauf hinzuweisen, dass „den jüdischen Teilnehmern des Ersten Weltkrieges, insbesondere den beiden Weltkriegs-Opfern Lazarus und Levy, von Seiten der damaligen Gemeinde Jüchen durch die Nichtbeachtung am Kriegsgräber-Denkmal Unrecht getan wurde“. Eine Tatsache, die ihren Ursprung bereits in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts hatte, wie die historischen Recherchen von Kiltz belegen.