Gedenkfeier in Hochneukirch zur Pogrom-Nacht 1938 : „Die Duldung des antisemitischen Hasses muss aufhören“

Bürgermeister Harald Zillikens warnte in der Gedenkfeier zur Pogrom-Nacht vor dem Rechtsradikalismus, der sich weltweit vernetze. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Bürgermeister Harald Zillikens sprach in Hochneukirch vor dem Mahnmal für die jüdischen Opfer Klartext: „Es wird zu viel geredet – die Duldung des antisemitischen Hasses muss aufhören“, sagte er bei der Veranstaltung, zu der Stadt und die evangelische Kirchengemeinde als gedenken an die Pogromnacht 1938 auf den städtischen Friedhof in Hochneukirch eingeladen hatten.

Was Zillikens unter anderem beschämend findet: „Jüdische Einrichtungen müssen von der Polizei geschützt werden, Männer verstecken ihre Kippa.“ An der interreligiösen Gedenkfeier zur Pogromnacht 1938 in Hochneukirch nahmen rund drei Dutzend Menschen teil, unter anderem Diakon René Bamberg und Gemeindereferent Alexander Tetzlaff. Sie hatten recherchiert, dass es damals rund 170 Juden im heutigen Stadtgebiet gegeben hat. „Sie waren sehr gut integriert“, sagte Tetzlaff. Während der Pogromnacht seien alle drei Synagogen zerstört worden.

Alexandra Maier und Lisa Rende von der Gesamtschule Jüchen lasen die Namen der 19 jüdischen Opfer vor. Allein der Familienname Falkenstein wurde neun Mal genannt. Elias Jimenez, ebenfalls Gesamtschüler, betonte: „Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich gegen Antisemitismus einzusetzen.“ Bürgermeister Zillikens beklagte: „Unsere Erinnerungskultur schützt uns nicht vor Rassismus und Antisemitismus.“ Rechtsextremismus blühe und gedeihe und vernetze sich auf der ganzen Welt.

Auch Dieter Ohlmann, Leiter des Geschichtsvereins Jüchen, war zur Gedenkfeier gekommen. Er sprach mit Elisabeth Bohms, der Witwe von David Bohms, dem früheren Leiter der jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach. Sie berichtete über Ilse Rübsteck, die Jüdin war 2017 verstorben. „Sie lebte zuletzt in Bad Neuenahr und hatte immer gerne die Last auf sich genommen, an dieser Gedenkfeier teilzunehmen“, erklärte Bohms.

Diese Teilnahme habe Ilse Rübsteck, die 92 Jahre alt wurde, als sehr erleichternd empfunden. Die Seniorin habe vor dem Hintergrund der Ereignisse während des Nazi-Regimes bewusst darauf verzichtet, Mutter zu werden. „Aber sie war eine total lebensfrohe Frau.“ Nach der Feierstunde auf dem Friedhof folgte eine weitere in der Evangelischen Kirche.

In mehreren Stadtteilen gedachten Jüchener zudem anlässlich des Volkstrauertages der Opfer von Krieg und Gewalt. So richtete der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen eine Gedenkfeier auf dem Jüchener Friedhof aus.