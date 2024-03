Im Stadtarchiv wird Geschichte lebendig Jüchens „Gedächtnis“ liegt an der Steinstraße

An manches mag man sich gerne erinnern, an anderes womöglich gar nicht. Doch das gilt nicht im Archiv der Stadt Jüchen an der Steinstraße 9. Dort sind viele Dokumente zu finden, an die man sich nicht so gerne erinnert, wie etwa Sterbeurkunden von 1798 an oder die Dokumente vom Leiden der jüdischen Jüchener, Hochneukircher oder Kelzenberger, als Menschenverächter in Deutschland an der Macht waren. Das Archiv bewahrt Erinnerungen an Menschen und erzählt von der Region, schildert eine Zeit, an der noch niemand an die Braunkohle dachte, macht das Leben der ehemals selbständigen Gemeinden vor 1975 lebendig und taucht ein in das kommunalpolitische Leben der Vergangenheit.