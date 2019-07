Schloss Dyck in Jüchen : Gratis Shuttle-Busse zu den Classic Days am Wochenende

Jüchen Veränderte Verkehrsführung und Brandgefahr auf den Wiesen bei den Classic Days am Schloss Dyck.

Die Classic Days können mit dem Pkw am einfachsten bis zu den Shuttle-Bus-Parkplätzen in Jüchen an der Neusser Straße und in Aldenhoven sowie in Grevenbroich-Kapellen Am Schellenhof und am Bahnhof angefahren werden. Die Shuttle-Busse fahren gratis am Samstag im 30-Minuten-Takt ab 8.30 Uhr und ab 8 Uhr am Sonntag von Jüchen aus sowie im 20-Minuten-Takt in Kapellen los. Die Durchfahrt von Liedberg in Richtung Schloss Dyck sollte vom Durchgangsverkehr gemieden werden, weil dort auf den landwirtschaftlichen Flächen Parkplätze eingerichtet werden. Die Umleitung über Giesenkirchen entfällt zur Zeit noch wegen der Straßensperrung in Hoppers. Verkehrsteilnehmer, die Jüchen oder Grevenbroich normalerweise über die Landstraßen anfahren, sollten deshalb ab Freitag auf die A46 ausweichen.