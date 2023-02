Pömpchen in Jüchen hatte Kult-Status Gastwirt Heinz Wirtz vom „Pömpchen“ ist tot

Die Gaststätte an der Kelzenberger Straße erlangte Kult-Status, was nicht zuletzt Wirt Heinz und seiner unnachahmlichen Art zu verdanken war. 2011 gab er nach 48 Jahren die Gastwirtschaft aus Altersgründen auf und setzte sich zur Ruhe. „Mit Heinz Wirtz verliert Jüchen ein echtes Original,“ sagt der Präsident des Jüchener Bürgerschützen- und Heimatvereins, Thomas Lindgens. „Als Mitglied der Artillerie trug Pömpches Hein, wie wir ihn nannten, viele Jahre mit Stolz die blaue Uniform der Artilleristen und fuhr oft auf der Kanone am Schluss der Festzüge mit.“ Seine Urgroßeltern Wilhelm und Katharina Kremer waren 1880 das erste Königspaar des BSHV.