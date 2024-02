Brauchtum in Jüchen Schützen wählen Königspaar fürs Jubiläumsjahr

Kassierer Armin Teppler musste in seinem Jahresrückblick von einem größeren finanziellen Verlust berichten. Die Kosten für das Schützenfest steigen kontinuierlich in allen Bereichen an. Aus der Versammlung kam der Vorschlag, den Jahresbeitrag von bisher 60 auf 120 Euro zu verdoppeln. Die Passiven werden künftig 60 statt 40 Euro bezahlen. Der Jugendbeitrag wurde um fünf auf 30 Euro angehoben.