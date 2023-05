Schützenfest-Reigen 2023 startet in Garzweiler Garzweiler feiern mit Christian und Vanessa Duda

Den Schützenfest-Reigen 2023 im Stadtgebiet eröffnet die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Garzweiler. Christian und Vanessa Duda, das neue Königspaar, können – wie sie erklären – „es kaum erwarten“, mit den Garzweilern die Schützenfesttage zu verbringen. Ab ihrer Krönung am Freitag wird das Paar im Mittelpunkt stehen. Christian Duda (41) gehört seit 1998 dem Zug „Heimattreue“ an. Beruflich arbeitet er im Vertriebsinnendienst bei Gottschall & Sohn in Grevenbroich. In der Freizeit drückt er den „Fohlen“ in Mönchengladbach die Daumen, widmet sich dem Garten oder geht ins Fitnessstudio. Der Karneval ist eines der Hobbys von Vanessa Duda, die 39-Jährige arbeitet als Friseurin in Otzenrath. Die Töchter Zoe (13) und Mia (8) begleiten das Königspaar als Hofdame und Blumenmädchen.