So ziehen die Karnevalszüge in Jüchen Garzweiler Jeck rettet den Karnevalszug

Garzweiler/Jüchen Gar nicht gut stand es um die Zukunft des Zuges in Garzweiler, der seit 2019 bereits im Nachbarort Jüchen startete. Während der Corona-Pandemie hatte sich der Elferrat Garzweiler aufgelöst, „unter anderem aus Altersgründen“, erklärt Erich Schumacher, sein Vater Frank Schumacher war Sitzungspräsident und hatte schon Anfang 2022 erklärt, dass viele im Elferrat aufhören wollten. Garzweiler ohne Karnevalszug? „Das wäre sehr schade gewesen. Ich wollte den Zug und die Feier danach aufrechterhalten“, erklärt Erich Schumacher, der selbst dem Elferrat angehörte und zudem schon vor Corona Zugleiter war. Also packte der 31-Jährige an, organisierte die Neuauflage, holte Genehmigungen ein – beim Marketing habe er Unterstützung erhalten. „Viele sind begeistert, dass es wieder einen Zug gibt“, sagt er. Am Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr, wird der Karnevalszug wie früher vom Markt in Jüchen in Richtung Garzweiler starten, wo in der Peter-Giesen-Halle dann „Danz im Veedel“ ansteht. Für Musik sorgt DJ Domic, fünf Euro kostet der Eintritt (Karten in Bäckerei Robertz und bei Papyrossa am Jüchener Markt). Eine Sitzung im Vorfeld werde es in diesem Jahr allerdings nicht geben.