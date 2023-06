“Gartenlust“ noch bis zum 11. Juni 2023 Schloss Dyck macht Lust auf den Garten

Der Wirtschaftshof ist der Ort, wo man vor allem Speisen bekommt. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Aber neben der Genuss-Gastronomie „Dolce Vita“ gibt es diesmal etwas ganz Tolles: Frisch restaurierte Vespa-Motorroller von Rosario Cosentino, einem Sizilianer, mit sehr viel Herzblut restauriert und in zeitgenössischen Farben neu lackiert. Die „Wespen“ aus den frühen 1960er Jahren sind mit Preisen zwischen 6900 und 7900 Euro aber nicht ganz billig. Apropos: 3,50 Euro für ein Stück Kuchen, das geht in Ordnung. Das Backwerk fand am Stand der Stiftung Schloss Dyck hinter der Orangerie reißenden Absatz. Am Donnerstag hatte man die Qual zwischen Erdbeerkuchen, Kirsch-Mandel oder Käse-Aprikose.