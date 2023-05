Veranstaltung auf Schloss Dyck Vier Tage „Gartenlust“ rund ums Schloss

Der Ticketverkauf für die „Gartenlust startet am 30. Mai. Die Preise betragen für Erwachsene 17,50 (ermäßigt 13,50) Euro. Kinder von sieben bis 16 Jahren zahlen drei Euro. Weitere Infos sind auf der Homepage zu finden. Tickets sind an einen bestimmten Besuchstag gebunden. Online-Tickets werden empfohlen – nur wenn die Tagesauslastung nicht erreicht wurde, sind Resttickets an der Kasse erhältlich.