Musik-Paar aus Jüchen : Schlagersänger „out of Mallorca“

Schlagersänger „out of Mallorca“

Jüchen Für Dirk und Britta Ostermann aus Jüchen-Stessen fallen wegen der Corona-Krise jetzt alle Auftritte aus. Abgesagt ist auch der Saison-Start am „Ballermann“ .

Eigentlich würden Dirk und Britta Ostermann jetzt die Koffer packen, um mit den „Zipfelbuben“ die Saison am „Ballermann“ auf Mallorca zu starten und als Duo „2Glamur“ die Bühnen zu beschallen. Doch die Corona-Krise macht den Schlagersängern einen Strich durch die Rechnung: „Out of Mallorca“, heißt es stattdessen für die Familie aus Stessen.

Normalerweise wäre Dirk Ostermann mit der Gruppe „Die Zipfelbuben“ ab Ende April auf Mallorca gut ausgebucht gewesen. „Wir hätten teilweise sogar zwei Auftritte pro Tag, im ‚Bierkönig’ und im ‚Oberbayern’ gehabt“, sagt er. Und als Duo „2Glamur“ mit seiner Frau Britta wäre es nächste Woche in die Schweiz gegangen. „Danach waren Auftritte in Erfurt, Willich, Oberhausen, Essen, Münster und Rheine gebucht“, zählt er auf. Ostermanns wissen mittlerweile, dass bis 31. August ohnehin keine Großveranstaltungen mehr erlaubt werden.

„Uns Künstlern geht es jetzt allen gleich schlecht. Da ist es gut, wenn man etwas gespart hat“, betont er. Zudem kann Ostermann jetzt als Musikproduzent auf sein zweites Standbein neben den Bühnenauftritten setzen. „Ich produziere für viele bekannte Künstler“, sagt er. Die Namen dürfe er nicht nennen, aber er sei gut in der Produzenten-Szene etabliert. So sei er jetzt in der Krise nicht tatenlos und nicht gänzlich ohne Einkommen.