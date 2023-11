Verkehrsunfall auf Kreuzung der L 116 Fünf Verletzte bei Kollision

Ein Unfall mit fünf Verletzten ereignete sich am Freitag, 24. November, gegen 20 Uhr in Gierath. Wie die Polizei erst am Montag, 27. November, berichtete, war ein 18-Jähriger aus Jüchen mit seinem Pkw auf der Bedburdycker Straße in Fahrtrichtung Gierather Straße unterwegs und wollte gerade aus über die Kreuzung an der L 116 fahren. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der Pkw im Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 51-jährigen Bergheimers, der die Landstraße 116 Richtung Grevenbroich befuhr. Neben den beiden Fahrern wurde eine 34 Jahre alte Frau sowie zwei zwölf Jahre alte Kinder im Pkw des Bergheimers leicht verletzt. Der Jüchener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.