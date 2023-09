Erweiterung der Grundschule Otzenrath Fünf Varianten für Schulausbau

Der 2022 beschlossene Schul-Ausbauplan sieht unter anderem vor, dass die Grundschule an der Mühlenstraße in Hochneukirch in den größeren Gesamtschulkomplex nebenan umzieht und die Gesamtschule an der Stadionstraße in Jüchen zusammengelegt wird. Für den bislang auf zwei Züge ausgelegten Grundschul-Standort in Otzenrath ist eine Erweiterung vorgesehen. Doch wie viel soll es künftig mehr sein? Im Rahmen der mit der Verwaltung abgestimmten Vorentwurfsplanung stellte Architekt Ulrich Böttger den Politikern fünf Varianten für einen Ausbau auf bis zu vier Züge vor. Er hat das Urheberrecht am Bestandsgebäude der Schule. So könnte der nördliche, zur Jahnstraße ausgerichtete Gebäudetrakt einen Anbau in Richtung Brunnenplatz erhalten. Maße und Etagenzahl (zwei oder drei) des Anbaus variieren in den Entwurfsplänen, je nachdem ob nur vier zusätzliche Klassenräume entstehen oder der Standort komplett drei- oder vierzügig werden soll. Bei letzteren Optionen wurden etwa auch eine Mensa mit Küche sowie ein neues, größeres Lehrerzimmer eingeplant.