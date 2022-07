Fest beginnt am Freitag, 8. Juli : Fünf Tage Klompenkirmes in Otzenrath und Spenrath

Otzenrath-Spenrath Fünf Tage lang wird in Otzenrath-Spenrath gefeiert. Am Freitag startet die Klompenkirmes. Im Mittelpunkt steht das Könispaar Michael und Jennifer Kämmerling, das seit 2019 auf seinen Einsatz wartet.

Drei Jahre lang befanden sich Michael und Jennifer Kämmerling in der Warteschleife, am Samstag werden sie gekrönt. „Niemals im Leben hat 2019 einer daran gedacht, dass Corona kommen und unser aller Leben bestimmen würde, und wir uns als Gemeinschaft erst wieder in 2022 sehen würden“, erklären die beiden im Vorfeld der Klompenkirmes, die die Dorfgemeinschaft Otzenrath/Spenrath mit Dirk Weidemann als Vorsitzendem sowie der Spielverein (SV) 09 Otzenrath ausrichten. SV-Vorsitzender ist Pierre Klein als Nachfolger von Herbert Brockerhoff.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 19 Uhr, mit Böllerschüssen. Am Samstag zieht um 19 Uhr auf der Jahnstraße der Festzug los. Ab 20 Uhr wird beim Krönungsball im Zelt zur Musik von „Soundconvoy“ getanzt. Am Sonntag geht es ab 16.30 Uhr weiter. Am Dorfplatz ist Treffpunkt zum Kirchgang. Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kapelle, der Ehrung der Gefallenen und Toten sowie einem Umzug wird ab 18 Uhr beim musikalischen Dämmerschoppen gefeiert (Eintritt frei). Um 20 Uhr schließt sich die Otzenrather Livenacht mit „Soundconvoy“ an.