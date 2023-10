Bistum Aachen veröffentlicht Liste Früherem Kaplan in Jüchen wird sexualisierte Gewalt gegen Kind vorgeworfen

Das Bistum Aachen will sexualisierte Gewalt durch Priester und andere Beschäftigte der Kirche aufklären und hat am Mittwoch die Namen von 53 (mutmaßlichen) Tätern veröffentlicht – 52 Priester und ein Laie. Ein Name dürfte manchen älteren Jüchenern ein Begriff sein: Hugo Werr. Er war von 1967 bis 1970 Kaplan von St. Jakobus in Jüchen und gilt als mutmaßlicher Täter.