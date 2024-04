Lärmaktionsplan Jüchen Lärmaktionsplan für Jüchen liegt im Rathaus aus

In der Nähe von Autobahnen, Bundes- und Landstraßen kann es schnell laut werden. Manchmal sogar so laut, dass es zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen kommt – so auch in Jüchen. In unmittelbarer Umgebung der Stadt verlaufen nicht nur die Bundesstraße 59 und die Landstraße 116, sondern auch die beiden Autobahnen A 46 und A 44. Alleine diese beiden verursachen bereits ein jährliches Verkehrsaufkommen von insgesamt bis zu 38,7 Millionen Kraftfahrzeugen. Jede Menge Verkehr, der für jede Menge Krach sorgt. Abhilfe soll hier der Lärmaktionsplan der Stadt Jüchen schaffen.