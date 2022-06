Schützen feiern : Fröhliche Festtage in Hochneukirch

Hochneukirch Die erste Band sagte wegen Corona ab, bei der zweiten erlitt der Schlagzeuger einen Schlaganfall – wie Hochneukirchs Schützen-Präsident Benedikt Obst die Live-Musik im Festzelt in letzter Minute rettete.

Das Schützenfest war gut besucht, das Wetter hätte vor allem am Sonntag besser sein können – und nach der Krönung am Freitagabend wusste Schützenkönig Martin Schröder, dass sich die Warterei gelohnt hat. Er gab jetzt zu, dass seine Geduld nicht unendlich gewesen wäre: „Wenn es in diesem Jahr nicht geklappt hätte, hätten wir Platz gemacht für ein neues Königspaar“, sagte Martin Schröder, der gemeinsam mit Ehefrau Melanie Herrscher auf Zeit in Hochneukirch ist.

Der 49-Jährige stammt aus Hochneukirch, die 42-jährige Melanie ist Mönchengladbacherin. „Bescheiden, sehr bescheiden“: So beschrieb König Martin am Samstagabend seine Fähigkeiten als Tänzer. Erschwerend kam hinzu, dass er gar nicht wusste, zu welchem Song er und seine Königin gleich aufs Parkett mussten. Er nahm‘s gelassen – und was wahre Probleme sind, davon konnte Präsident Benedikt Obst ein Lied singen. Um ein Jahr wäre überhaupt keine Band im Festzelt aufgetreten. Eigentlich hatte „FarbTon“ auftreten sollen. Doch weil dort Corona grassierte, bekamen die Hochneukirchener eine Absage. Aber es sollte noch dramatischer werden. Eine Ersatzband war in allerletzter Minute gefunden worden. Aber am Tag vor dem Auftritt erlitt der Schlagzeuger einen Schlaganfall – Benedikt Obst sprach von einem Supergau. Aber er gab nicht auf, und am Samstagabend standen drei Musiker auf der Bühne, die so noch nie zusammen aufgetreten waren. Aber dass hier viel improvisiert worden war, merkte man nicht, schon sehr früh am Abend wagten die Besucher ein Tänzchen.