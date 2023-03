Klimaschutz in Jüchen Freie Wähler fordern mehr Klimaschutz

„2022 war ein Jahr mit vielen Hitzetagen. Unwetter haben zugenommen, Wälder in Deutschland haben in den vergangenen Jahren häufiger gebrannt als je zuvor“, erklärt Hommel zum FWG-Antrag für den Rat am 30. März. Der dramatischen Klima-Entwicklung müsse entgegengesteuert werden. „Der vorgezogene Ausstieg aus der Braunkohle ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen alles tun, was uns möglich ist. Und das so schnell wie möglich.“ Und da sieht Hommel Verbesserungsbedarf. Zwar hat die Stadt 2014 ein Klimaschutzkonzept beschlossen. „Doch nach unserem Gefühl passiert da zu wenig“, so Hommel. Das Wirken des Klimaschutzmanagers „war für uns nicht sichtbar. Wir hatten von ihm konkrete Vorschläge beim Strukturwandel und zur Verbesserung des lokalen Klimas erwartet.“