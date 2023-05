Brauchtum in Jüchen Frederik Claus ist der Kita-Schützenkönig

Jüchen · Ein eigenes Kindergarten-Königspaar hat die Kita „Unserer Lieben Frau“ an der Alleestraße. Frederik Claus und Lisa Gödderz ziehen mit dem Regiment am Freitag zum „großen“ König in Jüchen.

17.05.2023, 15:00 Uhr

Frederik Claus und Lisi Gödderz regieren jetzt als Kindergarten-Schützenkönigspaar. Foto: Rita Lonyai

In einem spannenden Wettbewerb ermittelten die Kinder der Kindertagesstätte „Unserer Lieben Frau“ „ihren“ König für das Jüchener Schützenfest 2023. Unter mehreren Bewerbern gelang es schließlich Frederik Claus (6), mit einem gezielten Wurf den Papp-Vogel von seinem Gestell zu holen. Im Anschluss an den Vogelwurf sicherte sich Lisi Gödderz (5) mit einem Sieg im spannenden Stechen beim „Autorollen“ die Würde der Kindergarten-Schützenkönigin. Kita-Leiterin Astrid Robert begrüßte zahlreiche Gäste im Garten des Kindergartens, darunter das amtierende Jüchener Schützenkönigspaar Heinz und Sandra Nützel mit Gefolge. Unter dem Jubel der großen und kleinen Zuschauer bekam Kindergartenkönig Frederik das Kindergarten-Königssilber aus der Hand vom Schützenkönig Heinz Nützel. Seine Mitbewerber um die Kindergarten-Königswürde werden Frederik Claus an seinem Fest als Minister begleiten, während die Mädchen als Hofdamen fungieren. Kindergarten-Schützenkönigin Lisi Gödderz erhielt neben einem kleinen Blumenstrauß das funkelnde Königinnen-Diadem aus der Hand von Schützenkönigin Sandra Nützel. Besonders stolz und überrascht zeigten sich die Eltern des kleinen Königs, denn Vater Timo Claus (41) ist seit genau zehn Jahren aktives Mitglied des diesjährigen Königszuges der Sappeure. „Das war gar nicht geplant – umso größer ist die Freude, in diesem besonderen Jahr einen Kindergarten-König in der Sappeur-Familie zu haben“, sagt Marc Lonyai, aktueller Zugführer der Jüchener Sappeure. Am Freitag, 19. Mai, zieht das Kindergarten-Regiment um 10.40 Uhr von der Kita an der Alleestraße zunächst zum Seniorenzentrum Haus Maria Frieden und anschließend zur Parade zur Residenz des „großen“ Schützenkönigs an der Kölner Straße, wo es eine Parade vor den kleinen und großen Majestäten geben wird.

(NGZ)