Politik in Jüchen CDU-Frauen zeigen klare Kante gegen Rechtsextreme

„Wir haben tatsächlich drei unterschiedliche Ansätze in der Frauen-Union, sich an Demonstrationen zu beteiligen“, berichtet die Vorsitzende. So würden etwa die Älteren zur Demo aufrufen, damit sie nicht erneut erleben müssen, wie Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus zu einer Vernichtungsdiktatur wurde. „Unsere mittlere Altersgruppe geht zur Demonstration, damit ihre Kinder noch eine Zukunft in einem demokratischen Staat erleben können“, beobachtet Lohr, die allerdings auch schon Kinder und Jugendliche als friedliche und engagierte Demonstrationsteilnehmer erlebt hat. „Ich würde auch meine kleine Enkelin mitnehmen“, sagt die Großmutter. Mit der politischen Bildung könne man nicht früh genug beginnen. So hätten auch die jugendlichen Kinder ihres Lebensgefährten nach anfänglichem Maulen über das schlechte Wetter zur Demo in Grevenbroich am Schluss einhellig gemeint: „Wir sind froh, dass wir dabei waren.“