Jüchen : Frau verunglückte auf der Autobahn und wurde schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber wurde die Verletzte in eine Klinik geflogen (Symbolfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Jüchen Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der A44 bei Jüchen verletzte sich eine Frau so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Fahrbahn wurde für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Laut Autobahnpolizei Düsseldorf war die 32 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach im Autobahnkreuz Holz von der A 44 aus Richtung Aachen kommend zur A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg unterwegs. In dem dortigen Kurvenbereich habe sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei gegen die Schutzplanke geprallt. Die Rettungskräfte mussten das Fahrzeugdach abtrennen, um die schwer verletzte Frau zu bergen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

(NGZ)