Ausstellung in Jüchen Beeindruckende Natur- und Gartenaufnahmen im Schloss Dyck

Mit Garten-Fotografie ist die sehenswerte Gesamtschau im Hochschloss nur unzutreffend beschrieben, zu vielseitig sind dafür die Motive. Etwa „Dune“ von Gigi Williams aus Australien: „Auf den ersten Blick denkt man, es handelt sich um abstrakte Malerei. Doch dann schwenkt es im Kopf um, wenn man den Baum am Bildrand sieht“, schildert Martin Wolthaus beim Rundgang. Das Bild mit viel Orange ist nämlich die Aufnahme einer Wüstendüne in Namibia – die eine Hälfte bis zur Abrisskante liegt in gleißender Sonne, die andere Hälfte im Schatten. Farn und Heide scheinen aus einer anderen Fotografie dreidimensional, zum Greifen, herauszuwachsen. „Heather and Bracken“ hat Mark Bauer aus Großbritannien sein Werk genannt, mit dem er den ersten Platz in der Kategorie Wildblumen-Landschaften erreicht hat. Die Schönheit der Insektenwelt hat Petar Sabol aus Kroatien mit „Perfect Dragonflies“, einer Makrofotografie, eingefangen. Das Licht scheint durch die filigranen Flügel zweier Libellen an einer Pflanze. Ein Hauch von Fantasy kommt bei einer Sechser-Gruppe angesichts der skurril wirkenden Gewächsgruppen auf, oder sind da Aliens im Anmarsch? Den Titel „Slime Mould Biodiversity (Schleimpilz Biodiversität) hat Barry Web aus England dem Sextett gegeben, mit dem er den ersten Platz in der Kategorie Portfolios belegte.