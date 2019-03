Besitzer unbekannt: Feuerwehr rettet jungen Husky an der Autobahn in Jüchen

Feuerwehr rettet jungen Husky an der Autobahn in Jüchen

Jüchen Die Jüchener Feuerwehr hat am Sonntagmorgen einen Husky gerettet. Der junge Schlittenhund war über die Autobahn 44n geirrt. Noch unklar ist, wer der Besitzer des Tieres ist.

Gegen 9.05 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Nachricht, dass sich ein herrenloser Hund auf der A 46 in der Nähe der Anschlussstelle Jüchen in Fahrtrichtung Neuss befinden würde. Mit 15 Einsatzkräften und zwei Löschfahrzeugen rückte die Feuerwehr aus. Doch: „Von einem Hund war an dieser Stelle nichts zu sehen“, schildert Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels. Die Helfer drehten daraufhin ab und setzten die Suche in Fahrtrichtung Heinsberg fort.

An der Einmündung der A 46 in die Autobahn 44n entdeckten die Feuerwehrleute schließlich den Hund, der sich an einem Regenrückhaltebecken unterhalb der Fahrbahn befand. „Wir haben den Husky schnell einfangen können und ihn dann erst einmal zum Gierather Gerätehaus gebracht“, berichtet Heinz-Dieter Abels. Wenig später wurde der etwa zwölf Wochen alte Vierbeiner an Mitarbeiter des Baubetriebshofs übergeben, die ihn in ein Tierheim brachten. Dort wartet er nun auf seinen Besitzer.