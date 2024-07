Tierischer Einsatz in Jüchen Feuerwehr rettet Entenfamilie in Aldenhoven

Immer wieder beweisen die Kräfte der Jüchener Feuerwehr Herz, wenn es um Tiere in Not geht. Heinz-Dieter Abels schätzt, dass mittlerweile zehn Prozent aller Einsätze der Wehr „tierischer Natur“ sind, also in irgendeiner Form mit in Not geratenen Tieren zu tun haben. Die Entenfamilie von Aldenhoven war da eine vergleichsweise unkomplizierte Lage. Dem Feuerwehr-Chef sind mehrere Einsätze in Erinnerung, die weitaus kräftezehrender waren.