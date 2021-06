Einsatz am Sonntagmorgen : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Garzweiler

Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Wohnungsbrand in Garzweiler aus. Foto: Feuerwehr Jüchen

Garzweiler Rund 40 Kräfte der Jüchener Feuerwehr waren am Sonntagmorgen im Einsatz: In Garzweiler war es zu einem Wohnungsbrand gekommen. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand auf die Straße „Unter den Linden" in Garzweiler alarmiert. Die nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintreffenden Kräfte stellten einen Vollbrand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus fest.